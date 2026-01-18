आपस में भिड़ी कॉलेज की छात्राएं, चोटी पकड़ कर घुमाया और बेल्ट से की पिटाई, घटना का वीडियो वायरल

हरियाणा के करनाल जिले में स्थित ITI के बाहर छात्राओं के बीच हुई मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें छात्राएं एक दूसरे को बेरहमी से पीटती नजर आ रही हैं। एक वीडियो में दो छात्राएं एक दूसरे को थप्पड़ और लात-घूंसे मारती दिखती हैं, जबकि एक छात्रा बाल पकड़कर दूसरी को जमीन पर गिराने की कोशिश करती है। घटना के वीडियो सामने आने के बाद संस्थान प्रबंधन हरकत में आया और उन्होंने तीन छात्राओं को सस्पेंड कर दिया। ITI प्रशासन ने इस पूरे मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।