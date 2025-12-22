Viral Video: मॉस्को की सड़क पर भारतीयों का डांस वायरल, जानें क्यों हो रही है चर्चा

इस वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'हम भारतीय रूस और यूक्रेन—दोनों का पुनर्निर्माण करेंगे।' एक अन्य यूजर ने कहा, 'बहुत से लोग जल्द ही रूसी वर्दी पहनेंगे और यूक्रेन में मोर्चे पर अपनी जान गंवा देंगे। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, 'इसकी अनुमति देने के लिए भारत को शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय नागरिकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तभी ऐसी साझेदारी बनाई गई है।' वहीं भारतीयों की सराहना करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'भारतीय सबसे अच्छे प्रवासी होते हैं—कोई राजनीति या हिंसा नहीं, कानून का पालन करने वाले और मेहनती।'