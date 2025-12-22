22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Viral Video: मॉस्को की सड़क पर भारतीयों का डांस वायरल, जानें क्यों हो रही है चर्चा

वायरल हो रहे इस वीडियो को किसी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में ये लोग एक गाने पर डांस करते हुए जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

2 min read
भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 22, 2025

Indians dancing on Moscow street goes viral

मॉस्को की सड़क पर भारतीयों का डांस वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज़ाना बड़ी संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इनमें से कुछ वीडियो रोचक और दिलचस्प होने के कारण वायरल हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग सड़क पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, श्रम दल के हिस्से के रूप में रूसी राजधानी मॉस्को पहुंचे भारतीयों का एक समूह मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर पर नाचता हुआ देखा गया।

मॉस्को की सड़क पर भारतीयों का डांस

वायरल हो रहे इस वीडियो को किसी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में ये लोग एक गाने पर डांस करते हुए जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सड़क के बीच एक स्पीकर रखकर कुछ युवक नाचते हैं, फिर एक लड़का उस स्पीकर को अपने कंधों पर उठाकर नाचने लगता है।

दावा है कि ये लेबर टीम का हिस्सा हैं

इन तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। नेटिज़न्स कमेंट सेक्शन में अपनी मिली-जुली राय और कई मीम्स शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने भारतीयों का समर्थन किया है, तो कुछ ने रूस को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं।

यह वीडियो Anton Gerashchenko नाम के X (पूर्व में ट्विटर) यूजर ने शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा— 'खबरों के मुताबिक, ये भारतीय हैं, जो श्रम दल के हिस्से के रूप में मॉस्को पहुंचे हैं और रेड स्क्वायर पर नाच रहे हैं।'

दावा- 10,000 श्रमिक पहुंचे मॉस्को

Anton ने अपनी अगली पोस्ट में एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत से आए लगभग 10,000 श्रमिक मॉस्को पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन की हालिया नई दिल्ली यात्रा के बाद रूस पहुंचने वाला यह पहला भारतीय समूह है। मुझे आश्चर्य है कि इनमें से कितने लोगों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जाएगा और कितनी जल्दी? आपके क्या अनुमान हैं?'

वीडियो पर नेटिज़न्स की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'हम भारतीय रूस और यूक्रेन—दोनों का पुनर्निर्माण करेंगे।' एक अन्य यूजर ने कहा, 'बहुत से लोग जल्द ही रूसी वर्दी पहनेंगे और यूक्रेन में मोर्चे पर अपनी जान गंवा देंगे। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, 'इसकी अनुमति देने के लिए भारत को शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय नागरिकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तभी ऐसी साझेदारी बनाई गई है।' वहीं भारतीयों की सराहना करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'भारतीय सबसे अच्छे प्रवासी होते हैं—कोई राजनीति या हिंसा नहीं, कानून का पालन करने वाले और मेहनती।'

Published on:

22 Dec 2025 07:49 pm

Hindi News / National News / Viral Video: मॉस्को की सड़क पर भारतीयों का डांस वायरल, जानें क्यों हो रही है चर्चा

