‘मेहनत क्या होती है, यहां देखो!’ कोरियाई मां अपने बच्चों को लेकर पहुंची मुंबई का धोबी घाट, Video जीत लेगा आपका दिल

Viral Video: कोरिया से संबंध रखने वाली जंग ए उम (Jung ae Um), जो भारत में रहती हैं और इंस्टाग्राम हैंडल @wonny_brothers पर अपनी फैमिली की जिंदगी शेयर करती हैं। उन्होंने अपने दो छोटे बच्चों को मुंबई के धोबी घाट ले जाकर एक अनोखा अनुभव कराया। उनका मकसद था बच्चों को बताना कि रोजमर्रा की चीजों के पीछे कितनी मेहनत छिपी होती है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'धोबी घाट पर कोरियन बच्चे, असली भारतीय जीवन का अनुभव करते हुए, धोबी घाट। असली काम, असली सम्मान।' यानी कोरियाई बच्चे धोबी घाट पर। असली भारतीय जिंदगी आजमाते हुए। असली मेहनत, असली सम्मान।