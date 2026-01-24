भगवा में हरा कैसे होगा ? ओवैसी की पार्षद को डिप्टी CM एकनाथ शिंदे का जवाब, बताया मुंब्रा और ठाणे का रंग

आपको बता दें कि वार्ड 30 से जीतने के बाद सहर शेख और उनके पिता युनूस शेख ने जो बयान दिया था, उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा होने लगी। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान AIMIM की नई पार्षद ने कहा था कि अल्लाह हमारे पास है और हमारे पास मजलिस की ताकत है; हम किसी के बाप के मोहताज नहीं हैं। इसी दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि अगले पांच साल में मुंब्रा को हरे रंग से रंग दें। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 5 साल में मुंब्रा की सभी सीटों पर मीम का प्रत्याशी दिखाई देगा। अब इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि मुंब्रा पुलिस को सहर के खिलाफ नोटिस जारी करना पड़ा।