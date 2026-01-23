‘मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं’, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- CM फडणवीस इतने बेबस हैं…

आपको बता दें कि गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में शिवसेना के नेता एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले की सुनवाई करने के दौरान न्यायमूर्ति माधव जामदार ने महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री इतने मजबूर हैं कि एक अपराध करने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते हैं? मंत्रियों के बेटे अपराध करने के बाद खुलेआम घूमते हैं, अपने माता-पिता से रोज बात करते हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है? न्यायमूर्ति माधव जामदार ने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था और कानून का शासन कायम है?