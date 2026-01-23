23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं’, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- CM फडणवीस इतने बेबस हैं…

Fadnavis government: महाराष्ट्र की कानून-व्यवस्था पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने मंत्रियों के बच्चों से जुड़े अपराधों पर सवाल उठाते हुए सख्त टिप्पणी की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Jan 23, 2026

Bombay High Court reprimanded Fadnavis government

Fadnavis government: महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर बाम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। दरअसल, 22 जनवरी को अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि महाराष्ट्र में मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतने बेबस हैं कि वे उस मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे हैं जिसके बेटे ने अपराध किया है?

आपको बता दें कि गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में शिवसेना के नेता एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले की सुनवाई करने के दौरान न्यायमूर्ति माधव जामदार ने महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री इतने मजबूर हैं कि एक अपराध करने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते हैं? मंत्रियों के बेटे अपराध करने के बाद खुलेआम घूमते हैं, अपने माता-पिता से रोज बात करते हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ पाती है? न्यायमूर्ति माधव जामदार ने यह भी सवाल किया कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था और कानून का शासन कायम है?

मंत्री के बेटे को आत्मसमर्पण करने के लिए कहो- HC

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता साठे से कहा कि मंत्री के बेटे विकास गोगावले को सुनवाई से पहले सरेंडर करने के लिए कहो। इसके साथ ही अदालत ने गरम लहजे में यह भी कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक मंत्री का बेटा सरेंडर नहीं करता है तो मजबूरन आरोपी के खिलाफ कड़ा आदेश पारित करना पड़ेगा। इस दौरान न्यायमूर्ति जमादार ने कहा कि 'आप पुलिस पर दबाव बनाने में सफल हो सकते हैं लेकिन अदालत पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बना सकते हैं।

जानिए क्या है मंत्री के बेटे का मामला?

आपको बता दें कि दो दिसंबर को रायगढ़ जिले के महाड नगर परिषद चुनाव के दौरान हुई हिंसा मामले में विकास गोगावले को मुख्य आरोपित बताया जा रहा है। चुनाव के समय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट की राकांपा के समर्थकों के बीच हुई थी। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज कराईं, जिसके बाद क्रॉस-एफआईआर हुई। विकास गोगावले और उनके चचेरे भाई महेश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। इस मामले में गुरुवार को जस्टिस माधव जामदार ने मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।

ये भी पढ़ें

तेज बुद्धि, प्रखर वक्ता और अडिग विश्वास! बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही दिल छू लेने वाली बात
मुंबई
Pm modi tributes balasaheb thackeray 100th birth anniversary

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

देवेन्द्र फडणवीस

high court

Published on:

23 Jan 2026 03:48 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘मंत्रियों के बच्चे अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं’, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- CM फडणवीस इतने बेबस हैं…

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ सोचते रह गए और चुपके से ‘बॉर्डर 2’ में नजर आ गए अक्षय खन्ना, कुछ इस अंदाज में दिखे ‘रहमान डकैत’

Akshaye Khanna in Border 2
बॉलीवुड

‘हिंदू विरोधी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं’, AIMIM के साथ हाथ मिलाने की खबरों पर क्या बोली भाजपा?

Devendra Fadnavis and Asaduddin Owaisi
मुंबई

‘बॉर्डर 2’ की इन 5 खूबियों के आगे ‘धुरंधर’ भी लगेगी फीकी, चौंका देगा फिल्म का क्लाइमैक्स

Border 2 Movie Strong Points
बॉलीवुड

यश चोपड़ा का हुआ पुनर्जन्म… रानी मुखर्जी बोलीं- घर में ही है वो सदस्य, दिया उदाहरण

Rani Mukerji big revealed on daughter Adira is Yash Chopra reincarnation
बॉलीवुड

Satara: लव ट्रायंगल में युवक की हत्या, शव काटकर नदी में फेंका, शादीशुदा प्रेमिका ही निकली मास्टरमाइंड

maharashtra Satara murder
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.