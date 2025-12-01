Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

शादी का यह कार्ड सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे

Viral Wedding Card: एक दशक पहले हुई एक शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हुआ था। समय-समय पर शादी का वो कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुकती।

Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 01, 2025

Viral wedding card

Viral wedding card

एक दशक पहले एक शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हुआ था, जिसे देखकर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए थे। लोगों को उस शादी का कार्ड काफी मज़ेदार और फनी लगा था। वो कार्ड काफी हटके भी था। अक्सर ही सोशल मीडिया पर शादी का वो मज़ेदार कार्ड वायरल होता है। ऐसे में मन में सवाल आना लाज़िमी है कि शादी के इस कार्ड में ऐसा क्या था जिसे देखकर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए और कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल इस कार्ड की भाषा के कारण लोगों ने इसे काफी पसंद किया था और इसी वजह से कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और लोगों को खूब हंसाया था।

हरियाणवी में शादी का कार्ड, देखकर खुद को हंसने ने नहीं रोक पाएंगे

शादी के जिस कार्ड की हम बात कर रहे हैं, वो हरियाणवी में था। कार्ड में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था, उसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक पाई। दरअसल इस कार्ड में हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल किया गया था और लोगों को शादी में काफी अलग और हटे अंदाज़ में आमंत्रित किया गया था। इसे देखकर मेहमानों की तो हंसी छूट ही पड़ी थी, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे देखकर जमकर ठहाके लगाए थे और यह कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसकी तस्वीर आज भी शेयर की जाती है। नीचे इस कार्ड की एक फोटो शेयर की गई है जिसे देखकर आप भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे।

Hindi News / National News / शादी का यह कार्ड सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे

Patrika Site Logo

