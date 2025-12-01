शादी का यह कार्ड सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे

शादी के जिस कार्ड की हम बात कर रहे हैं, वो हरियाणवी में था। कार्ड में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था, उसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक पाई। दरअसल इस कार्ड में हरियाणवी भाषा का इस्तेमाल किया गया था और लोगों को शादी में काफी अलग और हटे अंदाज़ में आमंत्रित किया गया था। इसे देखकर मेहमानों की तो हंसी छूट ही पड़ी थी, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे देखकर जमकर ठहाके लगाए थे और यह कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसकी तस्वीर आज भी शेयर की जाती है। नीचे इस कार्ड की एक फोटो शेयर की गई है जिसे देखकर आप भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे।