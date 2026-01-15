15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या ठाकरे परिवार का बचेगा आखिरी किला, मुंबई का अगला किंग कौन? BMC समेत महाराष्ट्र में 29 निगमों में वोटिंग शुरू

मुंबई समेत 29 निगमों में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7.30 बजे से मतदान शुरू हो गया है। BMC का चुनाव ठाकरे परिवार की साख का सवाल बन गया है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jan 15, 2026

BMC election Mumbai

BMC election Mumbai (Photo: IANS)

महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7.30 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 5.30 बजे तक चलेगा। शुक्रवार को नगर निगम चुनावों का रिजल्ट आएगा। सबसे दिलचस्प मुकाबला मुंबई में हैं। यहां BMC की 227 सीटों पर महायुति और शिवसेना (उद्धव) और मनसे के बीच सियासी टक्कर है। यहां बहुमत का आकंड़ा 114 है।

मोहन भागवत ने डाला वोट

वहीं पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ नजर आ रही है। RSS चीफ मोहन भागवत और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सुबह ही वोट डाला। दोनों ने जनता से वोट डालने की अपील की। मुंबई की 227 सीटों में बीजेपी 137 सीटों पर लड़ रही है वहीं शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

जबकि, शिवसेना (उबाठा) ने मनसे के साथ गठजोड़ किया है। उद्धव की पार्टी 63 सीटों पर लड़ेगी। वहीं, राज ठाकरे की पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) से गठबंधन किया है। कांग्रेस 143 सीटों पर लड़ रही है वहीं वीबीए को 46 सीट दी गईं हैं। एनसीपी ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। अजित गुट वाली ये पार्टी 94 सीटों पर चुनावी मैदान में है।

1996 से 2017 तक ठाकरे का एकक्षत्र राज

BMC का चुनाव ठाकरे परिवार के लिए साख की लड़ाई बन गई है। साल 1996 से 2017 तक BMC पर उनका एकक्षत्र राज रहा है। शिवसेना के विभाजन के बाद यह पहला मौका है, जब पार्टी एकनाथ शिंदे के पास है, जबकि परिवार उद्धव ठाकरे के साथ है। ऐसे में यह चुनाव तय करेगा कि मुंबई की जनता एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आने वाले दिनों में स्वीकार करती है या फिर ठाकरे परिवार के साथ जनता खड़ी है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी यह चुनाव ऐतिहासिक है। यदि पार्टी पहली बार अपने दम पर BMC चुनाव जीतती है तो यह सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जाएगी।

1968 में शिवसेना ने जीती थी 42 सीटें

बाल ठाकरे ने साल 1966 में शिवसेना की शुरुआत की थी। साल 1968 के BMC चुनाव में पार्टी को 140 में 42 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके बाद से पार्टी मुंबई में लगातार मजबूत होती गई। 2006 में जब राज ठाकरे अलग हुए तब भी शिवसेना को ज्यादा असर नहीं हुआ। 2017 में हुए आखिरी बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना ने 84 सीटें जीतकर मेयर पद अपने पास रखा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 08:50 am

Published on:

15 Jan 2026 08:49 am

Hindi News / National News / क्या ठाकरे परिवार का बचेगा आखिरी किला, मुंबई का अगला किंग कौन? BMC समेत महाराष्ट्र में 29 निगमों में वोटिंग शुरू

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.