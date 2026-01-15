क्या ठाकरे परिवार का बचेगा आखिरी किला, मुंबई का अगला किंग कौन? BMC समेत महाराष्ट्र में 29 निगमों में वोटिंग शुरू

BMC का चुनाव ठाकरे परिवार के लिए साख की लड़ाई बन गई है। साल 1996 से 2017 तक BMC पर उनका एकक्षत्र राज रहा है। शिवसेना के विभाजन के बाद यह पहला मौका है, जब पार्टी एकनाथ शिंदे के पास है, जबकि परिवार उद्धव ठाकरे के साथ है। ऐसे में यह चुनाव तय करेगा कि मुंबई की जनता एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आने वाले दिनों में स्वीकार करती है या फिर ठाकरे परिवार के साथ जनता खड़ी है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी यह चुनाव ऐतिहासिक है। यदि पार्टी पहली बार अपने दम पर BMC चुनाव जीतती है तो यह सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जाएगी।