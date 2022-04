दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, IMD ने कई राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट

देशभर में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। कुछ राज्यों में जहां भीषण गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है तो वहीं कुछ इलाकों में तेज हवाओं ने सूरज की तपिश से राहत दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट ली है। यहां पारा में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

देशभर के कई इलाके इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। खास तौर पर उत्तर भारत के कई इलाके इन दिनों सूरज की तपिश से बेहाल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मौसम में करवट ली है। तेज हवाओं के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूरी मिली है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से अनुमान लगाया गया है कि, दिल्ली में तापमान में कमी से राहत मिलेगी। वहीं कुछ राज्यों में बारिश के भी आसार हैं। बारिश के साथ गर्मी राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

Weather Update IMD Alert Rainfall In Many States Temperature Down In Delhi NCR