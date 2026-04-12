बंगाल में घुसपैठियों की सरकार का अंत तय, TMC पर भड़के PM मोदी

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बंगाल के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी पर भड़ास निकाली है।

PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के कटवा (पूर्वी बर्दवान जिला) और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC सरकार पर हमला बोला। मोदी ने कहा- बंगाल में राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने का प्रस्ताव है।