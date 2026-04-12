12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में घुसपैठियों की सरकार का अंत तय, TMC पर भड़के PM मोदी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बंगाल के चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी पर हमला बोला है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Vinay Shakya

Apr 12, 2026

pm modi

PM नरेंद्र मोदी (File Photo)

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बंगाल के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी पर भड़ास निकाली है।
PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के कटवा (पूर्वी बर्दवान जिला) और मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान PM मोदी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC सरकार पर हमला बोला। मोदी ने कहा- बंगाल में राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने का प्रस्ताव है।

बंगाल में घुसपैठियों की सरकार का अंत तय

चुनावी रैली में PM मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर सिंडिकेट राज, अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने TMC को 'लेफ्ट की कार्बन कॉपी' बताते हुए घुसपैठ, तुष्टीकरण और बिगड़ी कानून-व्यवस्था पर निशाना साधा। PM ने कहा- BJP सत्ता में आई तो घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा- अब जाने का समय आ गया है और घुसपैठियों को अपना सामान बांधना शुरू कर देना चाहिए। जो लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। अब घुसपैठियों की सरकार का अंत तय है।

ममता बनर्जी ने डर का माहौल पैदा किया

PM मोदी ने चुनावी रैली में महिलाओं, किसानों और शरणार्थियों को लेकर कई घोषणाएं कीं। PM ने कहा कि CM ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन ने बंगाल में भय का माहौल पैदा किया है। BJP ने शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) लागू किया, जबकि सत्तारूढ़ TMC उन लोगों में भय फैलाने की कोशिश कर रही है। PM ने कहा- मैं मतुआ और नामशूद्र शरणार्थी परिवारों को बताना चाहता हूं कि वे देश के संविधान के संरक्षण में हैं। मोदी ने CAA कानून इसलिए बनाया, ताकि मतुआ, नामशूद्र और सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल सके।

ममता बनर्जी पर भड़के अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुरा जिले के छटना, ओंडा तथा पुरुलिया के बाघमुंडी में रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा- ममता बनर्जी खुद को पीड़ित के रूप में पेश करती हैं। कभी पैर या सिर पर पट्टी बांधती हैं। इस बार चाहे पैर, सिर या हाथ पर पट्टी बांध लें, बंगाल की जनता आपको वोट नहीं देगी। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो TMC के सिंडिकेट राज का अंत करेगी और महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में न्याय सुनिश्चित करेगी।

ये भी पढ़ें

बंगाल चुनाव: तीन बार राज करने वाली ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब CM, जानें उनकी कुल संपत्ति
राष्ट्रीय
West Bengal CM Mamata Banerjee

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Published on:

12 Apr 2026 03:56 am

Hindi News / National News / बंगाल में घुसपैठियों की सरकार का अंत तय, TMC पर भड़के PM मोदी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल चुनाव: BJP ने बनाया मास्टर प्लान, पहले चरण में ताड़तोड़ रैलियां करेंगे PM मोदी

PM modi
समाचार

बढ़ा मतदान, चढ़ा सियासी पारा: असम में रिकॉर्ड वोटिंग के क्या हैं मायने?

Voting in Assam
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव: तीन बार राज करने वाली ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब CM, जानें उनकी कुल संपत्ति

West Bengal CM Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

JJM घोटाला: ₹960 करोड़ का चूना लगाने वाले को सास के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमित नहीं, याचिका रद्द

Retired IAS Subodh Agarwal
राष्ट्रीय

सुवेंदु अधिकारी या समिक भट्टाचार्य, बंगाल का अगला CM कौन? अमित शाह ने कर दिया ऐलान

Amit Shah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.