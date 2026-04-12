बंगाल चुनाव: तीन बार राज करने वाली ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब CM, जानें उनकी कुल संपत्ति

ममता बनर्जी के पास नकद 75,700 रुपए हैं। इसके अलावा बैंक खातों में 12,76,209 रुपए और 9.75 ग्राम सोने के आभूषण हैं। सोने के आभूषणों की कीमत करीब 1.45 लाख रुपए है। ममता के पास निजी वाहन, शेयर, बॉन्ड या कोई बड़ा निवेश भी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उनकी वार्षिक आय 23,21,570 रुपए रही, जो पिछले वर्ष से बढ़ी है। 2021 के चुनाव में उनकी संपत्ति 16.72 लाख रुपए थी, जो अब घटकर 15.37 लाख रुपए रह गई है। ममता बनर्जी देश की सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं।