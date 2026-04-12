सुवेंदु अधिकारी या समिक भट्टाचार्य, बंगाल का अगला CM कौन? अमित शाह ने कर दिया ऐलान

बांकुरा जिले के छटना और ओंडा तथा पुरुलिया के बाघमुंडी में रैलियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा- ममता बनर्जी खुद को पीड़ित के रूप में पेश करती हैं। कभी पैर या सिर पर पट्टी बांधती हैं। इस बार चाहे पैर, सिर या हाथ पर पट्टी बांध लें, बंगाल की जनता आपको वोट नहीं देगी। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो TMC के सिंडिकेट राज का अंत करेगी और महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में न्याय सुनिश्चित करेगी।