12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सुवेंदु अधिकारी या समिक भट्टाचार्य, बंगाल का अगला CM कौन? अमित शाह ने कर दिया ऐलान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Apr 12, 2026

Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। यहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को वोटों की गिनती होगी। बंगाल के चुनावी माहौल कै बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है।

अमित शाह का ऐलान- बंगाल का बेटा बनेगा CM

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर BJP पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जीत हासिल करती है तो राज्य का मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा और बंगाली ही बनेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमित शाह से पूछा गया कि सुवेंदु अधिकारी या समिक भट्टाचार्य में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सवाल के जवाब में शाह ने स्पष्ट रूप से कहा- मैं लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि बंगाल का ही कोई व्यक्ति, कोई बंगाली ही मुख्यमंत्री बनेगा।

BJP वंशवाद की पार्टी नहीं, योग्य नेता ही CM बनेगा

अमित शाह ने कहा कि भाजपा कोई वंशवादी पार्टी नहीं है। इसलिए चुनाव के बाद सक्षम और योग्य नेता को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर वंशवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि TMC में 'दीदी के बाद भतीजा' का फॉर्मूला चल रहा है।

अमित शाह का आरोप- पीड़ित कार्ड खेल रहीं ममता बनर्जी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सहानुभूति बटोरने के लिए पीड़ित कार्ड खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के शासन में राज्य को विनाश की ओर धकेल दिया है।

बंगाल में TMC के सिंडिकेट राज का अंत होगा

बांकुरा जिले के छटना और ओंडा तथा पुरुलिया के बाघमुंडी में रैलियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा- ममता बनर्जी खुद को पीड़ित के रूप में पेश करती हैं। कभी पैर या सिर पर पट्टी बांधती हैं। इस बार चाहे पैर, सिर या हाथ पर पट्टी बांध लें, बंगाल की जनता आपको वोट नहीं देगी। अमित शाह ने वादा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो TMC के सिंडिकेट राज का अंत करेगी और महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में न्याय सुनिश्चित करेगी।

ये भी पढ़ें

‘टेक्नोलॉजी अब संवैधानिक साधन बन गई है’, CJI सूर्यकांत ने डिजिटल परिवर्तन पर दिया जोर
राष्ट्रीय
CJI Surya Kant

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

political

political news

politics

West Bengal Elections 2026

Published on:

12 Apr 2026 12:39 am

Hindi News / National News / सुवेंदु अधिकारी या समिक भट्टाचार्य, बंगाल का अगला CM कौन? अमित शाह ने कर दिया ऐलान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल चुनाव: BJP ने बनाया मास्टर प्लान, पहले चरण में ताड़तोड़ रैलियां करेंगे PM मोदी

PM modi
समाचार

बढ़ा मतदान, चढ़ा सियासी पारा: असम में रिकॉर्ड वोटिंग के क्या हैं मायने?

Voting in Assam
राष्ट्रीय

बंगाल में घुसपैठियों की सरकार का अंत तय, TMC पर भड़के PM मोदी

pm modi
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव: तीन बार राज करने वाली ममता बनर्जी देश की सबसे गरीब CM, जानें उनकी कुल संपत्ति

West Bengal CM Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

JJM घोटाला: ₹960 करोड़ का चूना लगाने वाले को सास के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमित नहीं, याचिका रद्द

Retired IAS Subodh Agarwal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.