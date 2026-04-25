बंगाल में ECI की सख्त कार्रवाई, चुनाव में पक्षपात के आरोप में 5 पुलिसकर्मी ससपेंड

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कई स्थानों पर कानून-व्यवस्था और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठे। आरोप है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मतदान के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और अपने पद का दुरुपयोग किया। इसी मामले में अब चुनाव आयोग (ECI) ने सख्त रुख अपनाते हुए 5 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।