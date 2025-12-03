पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: मोदी सरकार की इन योजनाओं को ममता बनर्जी की 5 योजनाएं दे रही टक्कर, जानें

पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा श्रमश्री योजना की शुरुआत की, जो बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। अन्य राज्यों में भाषाई भेदभाव, उत्पीड़न और नौकरी छिनने के कारण घर लौटने वाले लगभग 22.4 लाख मजदूरों को यह योजना पुनर्वासित करने का वादा करती है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र मजदूर को राज्य सरकार की ओर से नई नौकरी मिलने तक 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।