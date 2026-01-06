गंगासागर का सफर होगा आसान: 1,700 करोड़ के ‘गंगासागर सेतु’ का शिलान्यास, अब घंटों की दूरी मिनटों में

इस पुल से गंगासागर मेले में सुविधा बढ़ेगी जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, अब उन्हें केवल फेरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। फेरी सेवा में औसतन 45 मिनट से 1.5 घंटे लगते हैं और भीड़ या खराब मौसम में यह समय और बढ़ जाता है। बरसात या तूफान के दौरान फेरी सेवा बाधित हो जाती है, जिससे यात्रा कई घंटों तक रुक जाती है।