Nadia Assembly Election 2026 Live: नादिया में TMC-BJP की टक्कर, मतुआ वोटबैंक में असमंजस और हिंसा की छाया, नतीजे आज

नादिया जिले में मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है, जिसे BJP का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नाम कटने से इस वोटबैंक में असमंजस की स्थिति बन गई है। कल्याणी के जात्रासिद्धि गांव में एक बूथ पर करीब 1300 वोटरों में से 600 से अधिक नाम SIR के कारण कट गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ मुस्लिमों के ही नहीं, हिंदू परिवारों के नाम भी सूची से गायब हुए हैं। इससे पहचान और मताधिकार का संकट पैदा हो गया है।