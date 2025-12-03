नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ गए मां-बाप, रक्षक बनकर आए कुत्तों के झुंड ने ऐसे बचाई मासूम की जान

स्थानीय निवासियों के अनुसार, बच्ची के पास न कोई कंबल था और न कोई कपड़ा। वह इस भयानक सर्दी में नग्न अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उन्होंने बताया कि, जब उन्हें बच्ची मिली तो उसके चारों तरफ स्थानीय कुत्तों ने एक घेरा बना रखा था। वह रात से वहां रुके थे और बच्ची की रक्षा कर रहे थे। स्थानीय निवासी सुक्ला मंडल के अनुसार, कुत्ते बच्ची के पास बिल्कुल भी आक्रामक नहीं दिखे बल्कि वह चौकस होकर उसकी निगरानी कर रहे थे। वे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, न भौंक रहे थे, जैसे वे समझ रहे हो कि बच्ची जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है।