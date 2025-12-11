11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में अब इस दिन जारी होगी नई मतदाता सूची, आज से BLO को भी मिलगी बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने दिया नया अपडेट

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की टाइमलाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने बताया है कि अब पश्चिम बंगाल में 14 फरवरी, 2026 को नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर में कहा कि [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Dec 11, 2025

sir update urban areas posing major challenge mega camp today which voters at risk from no mapping

SIR Update: वोटर लिस्ट की तस्वीर। (फोटो- IANS)

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की टाइमलाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने बताया है कि अब पश्चिम बंगाल में 14 फरवरी, 2026 को नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी एक ऑफिशियल ऑर्डर में कहा कि बड़े पैमाने पर गिनती के काम और राज्य भर में पोलिंग स्टेशनों के सही वेरिफिकेशन और रैशनलाइजेशन की जरूरत को देखते हुए नई मतदाता सूची जारी करने का समय बढ़ाया गया है।

आज खत्म हो जाएगी एक प्रक्रिया

पोल पैनल द्वारा जारी किए गए रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार, बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा घर-घर जाकर गिनती करने की प्रक्रिया आज यानी कि 11 दिसंबर, 2025 को खत्म हो जाएगी। ऐसे में बीएलओ को आज से ही बड़ी राहत मिल सकती है।

वहीं, ड्राफ्ट वोटर रोल 16 दिसंबर, 2025 को पब्लिश किए जाएंगे, जिसके बाद नागरिक 16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 के बीच क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं।

7 फरवरी तक आपत्ति का समय

क्लेम, ऑब्जेक्शन का निपटारा और स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव की प्रक्रिया 7 फरवरी, 2026 तक चलेगी। वहीं, पोलिंग स्टेशनों का रैशनलाइजेशन भी उसी तारीख तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची पब्लिश की जाएंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) ड्राइव के दौरान गिनती का काम करने के लिए तैनात बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग को एक नोटिस भी जारी किया।

नोटिस में पश्चिम बंगाल राज्य में इन ऑफिसर्स को मिल रही धमकियों और हिंसा को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए एक याचिका पर जवाब मांगा गया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने माना कि SIR ड्राइव में काम के ज्यादा प्रेशर के कारण बीएलओ ग्राउंड लेवल पर स्ट्रेस में काम कर रहे हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा- यह डेस्क वर्क नहीं है। बीएलओ हर घर जाते हैं, वेरिफाई करते हैं और गिनती करने के बाद उन्हें अपलोड करते हैं। घर-घर जाकर गिनती करने का काम एक प्रेशर है। जो स्ट्रेस पैदा करता है।

पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि मार्च से अप्रैल, 2026 के बीच बंगाल में चुनाव आयोजित हो सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग इलेक्शन की डेट घोषित कर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

election commission of india

Updated on:

11 Dec 2025 06:54 am

Published on:

11 Dec 2025 06:53 am

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में अब इस दिन जारी होगी नई मतदाता सूची, आज से BLO को भी मिलगी बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने दिया नया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.