West Bengal SSC Scam: मंत्री पार्थ चटर्जी के करप्शन केस पर बोलीं CM ममता बनर्जी - 'उम्र कैद सजा दिए जाने में भी मुझे आपत्ति नहीं'

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे कितनी भी बड़ी सजा मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। अगर किसी ने गलत काम किया है और कानून के फैसले से दोषी साबित होता है, तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे।

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में फंसे पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। गिरफ्तारी के दो दिन बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अगर किसी को दोषी पाया जाता है, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।

