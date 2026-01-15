बंगाल SIR पर विवाद! उपद्रवियों ने पार की हदें, BDO ऑफिस में लगाई आग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

SIR Row in West Bengal: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की मतदाता सूची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के बाद गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस के फर्नीचर और सामान को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरा ऑफिस जलकर खाक हो गया। घटना के अनुसार, SIR सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए लोगों ने सुबह से ही चाकुलिया के कहाटा इलाके में स्टेट हाईवे जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया।