15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल SIR पर विवाद! उपद्रवियों ने पार की हदें, BDO ऑफिस में लगाई आग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बार-बार सुनवाई के लिए बुलाए जाने से आम लोगों को परेशानी हो रही है और यह प्रक्रिया 'हैरासमेंट' जैसी हो गई है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Jan 15, 2026

SIR Row in West Bengal

SIR पर बंगाल में बढ़ा बवाल

SIR Row in West Bengal: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की मतदाता सूची स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुके हैं। मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के बाद गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस के फर्नीचर और सामान को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरा ऑफिस जलकर खाक हो गया। घटना के अनुसार, SIR सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए लोगों ने सुबह से ही चाकुलिया के कहाटा इलाके में स्टेट हाईवे जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया।

प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ ऑफिस में की तोड़फोड़, लगाई आग

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बार-बार सुनवाई के लिए बुलाए जाने से आम लोगों को परेशानी हो रही है और यह प्रक्रिया 'हैरासमेंट' जैसी हो गई है। स्थिति बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। बीच सड़क पर भी आग जलाई गई और कई लोग बांस लेकर सड़कों पर उतर आए।

पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दागे आंसू गैस के गोले

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इस्लामपुर पुलिस जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल कोई हताहत की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इलाके में तनाव जारी है।

चुनाव आयोग ने दिया FIR का आदेश

चुनाव आयोग (EC) ने इस घटना पर सख्त रुख अपनाया है। उत्तर दिनाजपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEO) को FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। EC ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी सुनवाई केंद्र नहीं बदला जाएगा। 'अनमैप्ड' और 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि अन्य मामलों पर ERO और AERO फैसला लेंगे। कमीशन ने चेतावनी दी है कि केंद्रों में बदलाव की कोशिश गंभीरता से ली जाएगी।

TMC ने BJP को ठहराया जिम्मेदार

राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने BJP को जिम्मेदार ठहराया है। TMC प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, SIR से डर के मारे वोटर नाराज हो रहे हैं, अगर हर किसी को डिटेंशन कैंप भेजने की बात होगी तो स्थिति ऐसी ही बनेगी। वहीं BJP ने TMC पर आरोप लगाया कि वे SIR प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं।

TMC विधायक पर लगे थे तोड़फोड़ के आरोप

यह घटना SIR प्रक्रिया के दौरान बढ़ते विरोध का दूसरा बड़ा उदाहरण है। बुधवार को मुर्शिदाबाद के फरक्का में TMC विधायक मोनिरुल इस्लाम और समर्थकों पर BDO ऑफिस में तोड़फोड़ के आरोप लगे थे, जहां दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। SIR के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी दूर करने का अभियान चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर सुनवाई के लिए बार-बार बुलाए जाने से लोगों में रोष है।

ये भी पढ़ें

ईरान में कत्लेआम! 18 दिनों में 3,428 मौतें, मुर्दाघरों में जगह नहीं, सड़कों पर बिछी लाशें; रोंगटे खड़े कर देगी ये रिपोर्ट
विदेश
Iranian people

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 06:23 pm

Hindi News / National News / बंगाल SIR पर विवाद! उपद्रवियों ने पार की हदें, BDO ऑफिस में लगाई आग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.