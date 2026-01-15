ईरान में कत्लेआम! 18 दिनों में 3,428 मौतें, मुर्दाघरों में जगह नहीं, सड़कों पर बिछी लाशें; रोंगटे खड़े कर देगी ये रिपोर्ट

रिपोर्ट में कई दिल दहला देने वाले बयान शामिल हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि राश्त शहर में बाजार क्षेत्र में फंसे युवा प्रदर्शनकारियों ने आगजनी के बीच सुरक्षा बलों के सामने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण किया, लेकिन उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। कई गवाहों ने यह भी आरोप लगाया है कि घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पतालों और सड़कों पर ही खत्म कर दिया जा रहा है, ताकि मौतों का आंकड़ा कम दिखे और घायलों की संख्या न बढ़े।