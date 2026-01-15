15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान में कत्लेआम! 18 दिनों में 3,428 मौतें, मुर्दाघरों में जगह नहीं, सड़कों पर बिछी लाशें; रोंगटे खड़े कर देगी ये रिपोर्ट

ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या भयावह 3,400 के पार पहुंच गई है। आंदोलन पर हुई कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत के बाद तेहरान के मुर्दाघर में शवों की कतार लगी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 15, 2026

Iranian people

तेहरान के मुर्दाघरों में 'हाउसफुल'

ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए सरकार-विरोधी प्रदर्शन अब खूनी दमन में बदल चुके हैं। नॉर्वे स्थित स्वतंत्र मानवाधिकार संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स (IHRNGO) ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। संगठन के अनुसार, राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के महज 18 दिनों में कम से कम 3,428 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। हजारों घायल हुए हैं और स्थिति हर घंटे और भयावह होती जा रही है।

8 से 12 जनवरी के बीच 3,379 मौतें

IHRNGO ने दावा किया है कि इस्लामिक गणराज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के आंतरिक सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर अकेले 8 से 12 जनवरी के बीच 3,379 मौतें दर्ज की गई हैं। संगठन ने स्पष्ट किया कि यह आंकड़ा न्यूनतम है और वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट बंदी और संचार पर पूरी तरह पाबंदी के कारण स्वतंत्र सत्यापन लगभग असंभव हो गया है।

कई दिल दहला देने वाली घटनाएं

रिपोर्ट में कई दिल दहला देने वाले बयान शामिल हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि राश्त शहर में बाजार क्षेत्र में फंसे युवा प्रदर्शनकारियों ने आगजनी के बीच सुरक्षा बलों के सामने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण किया, लेकिन उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। कई गवाहों ने यह भी आरोप लगाया है कि घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पतालों और सड़कों पर ही खत्म कर दिया जा रहा है, ताकि मौतों का आंकड़ा कम दिखे और घायलों की संख्या न बढ़े।

मुर्दाघरों में जगह नहीं, शवों की कतारें

तेहरान के दक्षिण में स्थित कहरीज़ाक मुर्दाघर में शवों को काले थैलों में लिपटा हुआ दिखाया गया है। व्याकुल रिश्तेदार अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे हैं। एएफपी द्वारा सत्यापित वीडियो में सड़कों पर बिछी लाशें और मुर्दाघरों में भारी भीड़ देखी जा सकती है। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पर लगी सख्त रोक के कारण ज्यादातर जानकारी गुमनाम प्रत्यक्षदर्शियों से ही बाहर आ पा रही है, जो स्थिति को और भी क्रूर बता रहे हैं।

ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी

अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा है कि ईरानी अधिकारियों ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए अभूतपूर्व स्तर की क्रूरता का इस्तेमाल किया है। प्रदर्शन अब तेजी से कमजोर पड़ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्या और फांसी तुरंत रुकनी चाहिए, वरना ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

पेंटागन ने हाल ही में यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है।

ये भी पढ़ें

ईरान की धमकी के बाद ट्रंप ने उठा लिया ये खौफनाक कदम, थरा उठा मिडिल ईस्ट, क्या खत्म होगा खामेनेई का शासन?
विदेश
Donald Trump and Khamenei0

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Jan 2026 05:32 pm

Hindi News / World / ईरान में कत्लेआम! 18 दिनों में 3,428 मौतें, मुर्दाघरों में जगह नहीं, सड़कों पर बिछी लाशें; रोंगटे खड़े कर देगी ये रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीन के सामने 'लाल आंख' या 'मीक सरेंडर'? जानें मोदी सरकार पर क्यों भड़का विपक्ष

India-China Relations
राष्ट्रीय

अमेरिका ने दुनिया में कितनी सरकारें उखाड़ीं? पढ़िए तख्तापलट की पूरी कहानी

Donald Trump
विदेश

26 साल के इरफान सोलतानी को फांसी! मौत की सजा वाले मामले में आया चौंकाने वाला बड़ा अपडेट

Irfan Sotalani death sentence, Irfan Sotalani execution news, 26-year-old Irfan Sotalani hanged, Iran violence latest update,
विदेश

ईरान की धमकी के बाद ट्रंप ने उठा लिया ये खौफनाक कदम, थरा उठा मिडिल ईस्ट, क्या खत्म होगा खामेनेई का शासन?

Donald Trump and Khamenei0
विदेश

ईरान में महाविद्रोह: ट्रंप-नेतन्याहू की गुप्त मुलाकात से सुलगी 'आंदोलन' की चिंगारी, कौड़ियों के भाव बिका रियाल

Benjamin Netanyahu, Donald Trump and Ali Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.