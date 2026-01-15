ईरान की धमकी के बाद ट्रंप ने उठा लिया ये खौफनाक कदम, थरा उठा मिडिल ईस्ट, क्या खत्म होगा खामेनेई का शासन?

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार ने ईरान को कड़ी चेतावनी के साथ बड़ा सैन्य कदम उठाया है। पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि USS अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला परमाणु-संचालित विमानवाहक स्ट्राइक ग्रुप अब दक्षिण चीन सागर से हटाकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। इस ग्रुप में कई युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और कम से कम एक हमलावर परमाणु पनडुब्बी शामिल है।