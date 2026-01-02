पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी, 10 जनवरी तक उत्तर-पश्चिम भारत में शीतलहर और बारिश का अलर्ट

Weather Alert 2026: उत्तर-पश्चिम भारत में नए साल 2026 की शुरुआत कड़ाके की ठंड और मावठ की बारिश के साथ हुई है। गंभीर शीतलहर व मावठ की बारिश के बाद उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में धूजणी छूट गई हैं। सर्दी के तीखे तेवर से कई राज्यों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। पंजाब में 7 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 दिसंबर 2025 की रात से 1 जनवरी 2026 की सुबह तक राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। कई इलाकों में घने कोहरे के अलावा हल्की व मध्यम स्तर की बारिश के साथ ठिठुरन ज्यादा बढ़ गई। राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर 2025 को इस दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जो पिछले 6 सालों में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन है।