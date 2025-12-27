27 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर क्या कह दिया? कांग्रेस ने बयान से बनाई दूरी

पीएम मोदी की तारीफ कर शशि थरूर कांग्रेस के भीतर विवादों में घिर गए है। पार्टी ने थरूर के बयान से दूरी बना ली है।

2 min read
भारत

image

Ashib Khan

Dec 27, 2025

शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ (Photo-IANS)

Shashi Tharoor Statement: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है, जिसके बाद एक बार फिर वे पार्टी के भीतर विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री की हार पर खुशी मनाना, भारत की हार का जश्न मनाने जैसा है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेताओं की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

कांग्रेस ने थरूर के बयान से बनाई दूरी

बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के बयान से दूरी बनाई है। कांग्रेस नेता वी. हनुमंत राव ने थरूर के बयान को खारिज करते हुए कहा कि “कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं सोचती।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां हर किसी को अपनी राय रखने की आज़ादी है।

हनुमंत राव ने आगे कहा, “हमारे यहां लोकतंत्र है, इसलिए हर कोई अपनी बात रखता है। अगर किसी दूसरी पार्टी में ऐसा बयान दिया जाता तो तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन हमारे यहां लोकतंत्र है। यह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, पार्टी की नहीं।”

बीजेपी ने भी दी प्रतिक्रिया

कांग्रेस सांसद थरूर के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है और उनके बयान की सराहना की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने थरूर को साहसी बताया और उम्मीद जताई कि कांग्रेस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

पूनावाला ने कहा, “एक बार फिर शशि थरूर ने राहुल गांधी और उनके भारत-विरोधी प्रचार को आईना दिखाने का साहस किया है। विदेश नीति किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश की होती है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हालांकि वे राष्ट्रीय हित को पारिवारिक हित से ऊपर रखने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाते।”

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्टी और देश के हित से ऊपर पारिवारिक हित को रखते हैं। उन्होंने कहा कि “बीजेपी से नफरत में राहुल गांधी भारत से नफरत करने लगते हैं और देश के खिलाफ जहर उगलते हैं।”

पहले भी कर चुके हैं तारीफ

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे दिए हैं। थरूर ने रामनाथ गोयनका व्याख्यान में पीएम मोदी के भाषण की खुले तौर पर तारीफ की और उसे भारत के उभरते मॉडल के रूप में स्वीकार किया था। 

Published on:

27 Dec 2025 07:10 pm

Hindi News / National News / शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर क्या कह दिया? कांग्रेस ने बयान से बनाई दूरी

