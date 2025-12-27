शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर क्या कह दिया? कांग्रेस ने बयान से बनाई दूरी

Shashi Tharoor Statement: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है, जिसके बाद एक बार फिर वे पार्टी के भीतर विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री की हार पर खुशी मनाना, भारत की हार का जश्न मनाने जैसा है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेताओं की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।