Domicile Certificate क्या होता है, ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई, जानिए आसान स्टेप्स

डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) का आपके पास होना काफी अहम है। आप घर बैठे ऑनलाइन अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जानिए क्या हैं स्टेप्स-

आज के समय में किसी भी काम को पूरा करने के लिए हर किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स (Documents) का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि दस्तावेज ना होने पर आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं। देश में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज है। ठीक उसी तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) का भी आपके पास होना काफी अहम है। हर व्यक्ति को प्राइवेट से लेकर सरकारी तक कई काम करने होते हैं, उस दौरान आपको कभी ना कभी इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ ही जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही अपने पास सभी चीजों को रख लें।

how to apply for Domicile certificate