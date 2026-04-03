Patrika Ground Report: घुसपैठ और विकास के बीच उबाल पर है असम की चुनावी चाय

भाजपा के प्रदेश कार्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में मैनगेट से लेकर भीतर तक सेल्फी प्वाइंट्स लगे हैं। कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और प्रभारी कृष्णा व्यवस्थाओं में जुटे हैँ। यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमितशाह, रक्षामंत्री राजनाथसिंह के तूफानी दौरों का जोश भरा हुआ है। लगातार दो बार की जीत से भाजपा दस साल से सत्ता में है। कृष्णा कहती है कि असम का विकास दौड़ रहा है, कांग्रेस आसपास भी नहीं है। असम गण परिषद के प्रचार सचिव अंशुमन्न दुत्ते कहते हैं कि जमीन जिहाद की 1.50 लाख बीघा मुक्त करवाई है। 1971 के बाद में बांग्लादेश से जो भी यहां आया है, उसको पुशबैक करेंगे।