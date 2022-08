सोनाली फोगाट अपने पीछे छोड़ गईं इतने करोड़ की संपत्ति, जानिए कौन होगा वारिस?

टिक टॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट का 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हरियाणा के हिसार की रहने वाली सोनाली फोगाट ने मॉडलिंग से अपनी करियर शुरू किया था जो एक्टिव और फिर पॉलिटिक्स तक पहुंचा। अपनी मौत के बाद सोनाली करोड़ों की संपत्ति छोड़ गई हैं।

हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा से भाजपा की टिक टॉक स्टार सोनाली फोगाट अब नहीं रहीं। गोवा में दिल का दौरा पड़ने से सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। 2016 में उनके पति की भी रहस्यम तरीके से मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी सोनाली फोगाट ने हार नहीं मानी थी और जिंदगी को जिंदादिली से जिया था। बिग बॉस 14 में सोनाली फोगाट ने अपने जीवन के कई अनछुए पहलुओं का भी खुलासा किया था। सोनाली फोगाट ने बताया था कि किस तरह उनके पति के निधन के बाद दुनिया ने उनके साथ बर्ताव किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी में आए नए शख्स को लेकर भी खुलासा किया था। सोनाली फोगाट अपने निधन के बाद करोड़ों की संपत्ति छोड़ गई हैं। आइए जानते हैं सोनाली फोगाट के परिवार और जिंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें।

