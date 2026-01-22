‘बदलूराम का बदन जमीन के नीचे है, तो हमको उसका राशन मिलता है…’, असम राइफल्स के इस गाने की ये है पूरी कहानी

आज असम रेजिमेंट के जवान इस गीत को गर्व से गाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में असम रेजिमेंट की टुकड़ी जब यह गीत गाती है, तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठता है। सोशल मीडिया पर भी अक्सर असम रेजिमेंट के जवानों द्वारा कदमताल के वक्त गाया जाने वाला यह गीत वायरल होता रहता है। बदलूराम जैसे अनगिनत सैनिकों की गाथाएं ही हमारी सेना को मजबूत बनाती हैं। जैसा कि गीत कहता है। बदलूराम का बदन जमीन के नीचे है, लेकिन उनका योगदान आज भी "राशन" की तरह साथियों को पोषित कर रहा है।