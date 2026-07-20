'व्हाइट रैबिट' तकनीक क्या है? फोटो सोर्स-Ai
White Rabbit Technology: बेंगलुरु में 16 जुलाई 2026 को एक ऐसी शुरुआत हुई, जिसकी चर्चा शायद अभी उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड लैबोरेटरी (आरआरएसएल) में एक नई तकनीक की शुरुआत की, जिसका नाम है ‘व्हाइट रैबिट’। सुनने में यह किसी परीकथा का किरदार लगता है, लेकिन असल में यह भारत की डिजिटल सुरक्षा और आर्थिक ताकत से जुड़ा एक बड़ा कदम है।
आसान भाषा में समझें तो अभी तक भारत अपनी घड़ियां मिलाने के लिए, यानी अलग-अलग सिस्टम में समय को एक जैसा रखने के लिए, अमेरिका के जीपीएस सैटेलाइट पर निर्भर रहा है। बैंकिंग हो, टेलीकॉम हो या बिजली का ग्रिड, सबकी टाइमिंग विदेशी सैटेलाइट के भरोसे चलती थी। अब भारत ने अपना खुद का, पूरी तरह देसी सिस्टम खड़ा कर लिया है।
सीधी भाषा में कहें तो व्हाइट रैबिट एक ऐसी नेटवर्किंग तकनीक है जो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े उपकरणों की घड़ियों को इतनी बारीकी से मिला देती है कि फर्क एक नैनोसेकंड से भी कम रह जाता है। एक नैनोसेकंड मतलब एक सेकंड का अरबवां हिस्सा, यानी आंख झपकने से भी लाखों गुना तेज़।
यह तकनीक मूल रूप से सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में विकसित हुई थी। इसे साधारण भाषा में समझना हो तो यह मौजूदा इंटरनेट नेटवर्किंग का एक अपग्रेडेड, हाई-प्रिसिजन वर्जन है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह लंबी दूरी पर सिग्नल में होने वाली देरी को लगातार पकड़ती रहती है और उसे तुरंत ठीक भी कर देती है। नतीजा यह होता है कि नेटवर्क का हर एक हिस्सा बिल्कुल एक ही समय पर चलता है, कोई हिस्सा आगे नहीं भागता, कोई पीछे नहीं रहता।
यह तकनीक भारत में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, सीएसआईआर की नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी और इसरो के साझा प्रयास से तैयार हुई है। शुरुआती परीक्षण में बेंगलुरु की आरआरएसएल लैब से चेन्नई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तक भारतीय मानक समय यानी आईएसटी को सुरक्षित तरीके से भेजने का काम पहले ही सफल हो चुका है।
यहां सवाल उठता है कि जब जीपीएस से काम चल ही रहा था, तो नई तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी। जवाब सुरक्षा में छिपा है। सैटेलाइट सिग्नल को जाम किया जा सकता है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, या उसे पूरी तरह बाधित भी किया जा सकता है। सोचिए, अगर देश के बैंकिंग सिस्टम या बिजली ग्रिड की टाइमिंग किसी विदेशी सैटेलाइट के भरोसे हो और वह सिग्नल किसी वजह से गड़बड़ा जाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
व्हाइट रैबिट नेटवर्क जमीन के नीचे बिछी फाइबर केबल के जरिए काम करता है। यह सैटेलाइट की तरह अंतरिक्ष से नहीं आता, इसलिए इसमें बाहरी दखल की गुंजाइश भी बहुत कम रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो अब भारत के पास अपनी समय-प्रणाली पर पूरा नियंत्रण होगा, किसी दूसरे देश की तकनीक पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं रहेगी।
समय की सटीकता किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। जब सरकार एक भरोसेमंद और प्रमाणित भारतीय मानक समय उपलब्ध कराती है, तो इसका असर कई क्षेत्रों पर सीधे पड़ता है।
बैंकिंग और शेयर बाजार में जहां हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और डिजिटल लेनदेन माइक्रोसेकंड के स्तर पर तालमेल मांगते हैं, वहां यह तकनीक धोखाधड़ी रोकने और बाजार को निष्पक्ष बनाए रखने में मदद करेगी। टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी यह जरूरी है, क्योंकि 5जी और उसके आगे की तकनीकों में डेटा की भारी मात्रा को बिना गड़बड़ी के संभालने के लिए घड़ियों का मिलान बेहद जरूरी होता है।
बिजली ग्रिड की निगरानी और उसे स्थिर बनाए रखने में भी सटीक समय की बड़ी भूमिका होती है। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में तो यह और भी अहम है, नेविगेशन सिस्टम, मिसाइल डिफेंस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सबके लिए ऐसी टाइमिंग चाहिए जिसे कोई जाम न कर सके। इसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस में भी सरकारी सेवाओं के टाइम-स्टैंप वाले रिकॉर्ड को छेड़छाड़ से बचाने में यह तकनीक मददगार साबित होगी।
'वन नेशन, वन टाइम' पहल के तहत शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि भर नहीं है। यह भारत की उस सोच का हिस्सा है जहां देश हर अहम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, चाहे वह रक्षा उपकरण हों, चिप बनाना हो या अब समय जैसी बुनियादी चीज़ का अपना सिस्टम खड़ा करना। जिस तरह डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने दुनिया में भारत की पहचान बदली, उसी तरह यह देसी टाइमिंग नेटवर्क भी आने वाले वर्षों में देश की डिजिटल सुरक्षा में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है।
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