'वन नेशन, वन टाइम' पहल के तहत शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि भर नहीं है। यह भारत की उस सोच का हिस्सा है जहां देश हर अहम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, चाहे वह रक्षा उपकरण हों, चिप बनाना हो या अब समय जैसी बुनियादी चीज़ का अपना सिस्टम खड़ा करना। जिस तरह डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने दुनिया में भारत की पहचान बदली, उसी तरह यह देसी टाइमिंग नेटवर्क भी आने वाले वर्षों में देश की डिजिटल सुरक्षा में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है।