जब राबड़ी सरकार ने सम्राट चौधरी को मंत्री पद से कर दिया था बर्खास्त, वजह थी उम्र, पढ़ें INSIDE STORY

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा पन्ना पलटा है। सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में सीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान किया। लेकिन इस ताजपोशी तक पहुंचने की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है।