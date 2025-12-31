जब समय का पन्ना पलटा…2025 ने यूं ली विदाई, 2026 का आगाज

दिसंबर की एक ठंडी शाम थी। समय के गलियारों में खड़े दो वर्ष 2025 और 2026, एक-दूसरे से मिलने आए। 2025 ने गर्मजोशी के साथ अपने दोस्त 2026 को चाय के साथ कुछ उपलब्धियाँ, कुछ सपने और कुछ अधूरे काम पेश किये। 2025 ने 2026 की ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराकर कहा, “मैं तुझ पर कुछ बोझ नहीं, बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें देकर इतिहास के पन्नों में अंकित होने जा रहा हूँ।“