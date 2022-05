कौन हैं गीतांजलि श्री, जिनकी नॉवेल रेत की समाधि को मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज

International Booker Prize 2022: हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री, माई, रेत की समाधि , खाली जगह सहित पांच उपन्यास लिख चुकी हैं। वहीं बुकर पुरस्कार जीतने के बाद वह इससे सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।

Published: May 27, 2022 11:46:29 am

International Booker Prize 2022: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रहने वाली हिंदी उपन्यासकार गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद वह इसे जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह पुरस्कार दुनिया भर में उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ अनुवादित कृति के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास में भारत के विभाजन के बारे में लिखा है, जो पति की मृत्यु के बाद एक बुजुर्ग महिला के ऊपर लिखा गया है।

who is geetanjali shree novel tomb of sand won Booker Prize 2022