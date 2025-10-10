Patrika LogoSwitch to English

कौन हैं IAS छवि रंजन जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, दो साल बाद जेल से आएंगे बाहर, सेना की जमीन बेचने का आरोप

Who is IAS officer Chhavi Ranjan: जेल में बंद झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है।

2 min read

रांची

image

Shaitan Prajapat

Oct 10, 2025

IAS officer Chhavi Ranjan

IAS छवि रंजन (Photo-IANS)

Who is IAS officer Chhavi Ranjan: मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। छवि रंजन पिछले दो साल से भी अधिक समय से रांची में सेना से जुड़ी लैंड स्कैम मामले में न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने जमानत देते हुए उन्हें बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने और आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों से सहयोग करने का निर्देश दिया है।

ईडी ने 4 मई 2023 को किया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि दो साल पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छवि रंजन को 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। इस केस में उनकी जमानत याचिका पहले पीएमएलए कोर्ट और फिर झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो मामले दर्ज किए हैं। दोनों ही मामलों में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। इनमें से एक केस रांची के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन के फर्जी कागजात के आधार पर खरीद-बिक्री से जुड़ा है, जिसमें छवि रंजन को पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी।

सेना की जमीन की हेराफेरी का आरोप

वहीं, दूसरे मामले की बात करें तो बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली करीब साढ़े चार एकड़ जमीन की हेराफेरी से जुड़ा है। इसमें अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस केस में ईडी ने छवि रंजन के अलावा कई अन्य आरोपियों को भी नामजद किया है। इनमें चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, इम्तियाज खान, तल्हा खान, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष शामिल हैं।

कौन हैं IAS ऑफिसर छवि रंजन?

2011 बैच के आईएएस छवि रंजन ने प्रशासनिक सेवा में अपने करियर की शुरुआत झारखंड के चक्रपुर से किया था। रंजन की पहली पोस्टिंग चक्रपुर में SDO के रूप में हुई थी। छारखंड के रहने वाले छवि रंजन का जनम 1981 में कदमा में हुआ था। इसके बाद जमेशदपुर में ​स्कूलिंग हुई। 1999 में बिष्टुपुर के सेंट मैरी हिंदी स्कूल से हाईस्कूल उर्तीण की। इसके बाउ टेल्को के चिन्मया स्कूल से 12वीं पास की थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीएससी और एमएससी किया। 2011 में यूपीएससी परीक्षा पास कर छवि रंजन आईएएस बने थे। उनकी ऑल इंडिया 125वीं रैंक थी।

