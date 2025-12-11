क्या 2026 में भी मुस्लिमों की पहली पसंद बनी रहेंगी ममता? ISF, AIMIM और अब हुमांयू कबीर लगा सकते हैं सेंध

तृणमूल कांग्रेस से निकाले जा चुके विधायक हुमांयू कबीर ने हाल ही में मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस दौरान लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद हुमांयू कबीर ने मीडिया से कहा कि हम अगले चंद दिनों में नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। कई बड़ी पार्टियों के नेता हमारे संपर्क में हैं। हम राज्य के मुसलमानों की आवाज बनने की कोशिश करेंगे। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने में सीएम ममता बनर्जी असफल रही हैं। उन्होंने कहा कि हम आगामी चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हुमांयू कबीर ने 90 सीटों पर जीत का दावा किया।