छेड़खानी करने से रोका तो बौखला उठे 2 मनचले, महिला पर सरेआम डाल दिया खौलता हुआ तेल, हालत गंभीर

झारखंड के गिरिडीह जिले में दो मनचलों ने एक महिला पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लेदा पंचायत के गादी गांव में रविवार देर शाम की यह घटना बताई जा रही है। छेड़खानी का विरोध करने पर दो युवकों ने महिला पर खौलता तेल डाल दिया।