22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

छेड़खानी करने से रोका तो बौखला उठे 2 मनचले, महिला पर सरेआम डाल दिया खौलता हुआ तेल, हालत गंभीर

गिरिडीह में छेड़खानी का विरोध करने पर दो मनचलों ने महिला पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई।

2 min read
Google source verification

गिरिडीह

image

Mukul Kumar

Dec 22, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)

झारखंड के गिरिडीह जिले में दो मनचलों ने एक महिला पर खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लेदा पंचायत के गादी गांव में रविवार देर शाम की यह घटना बताई जा रही है। छेड़खानी का विरोध करने पर दो युवकों ने महिला पर खौलता तेल डाल दिया।

इस घटना के बाद महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है।

हाथ-पैर बुरी तरह से झुलसे

डॉक्टरों ने बताया कि महिला के पैर और हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि पीड़िता का पति दिव्यांग है। महिला अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए गांव में ही फास्ट फूड की एक छोटी दुकान चलाती है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, रविवार की शाम दुकान पर कुछ युवक पहुंचे और महिला के साथ अश्लील हरकतें व छेड़खानी करने लगे। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी उग्र हो गए।

घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार

इस बीच, एक युवक ने दुकान पर समोसा तलने के लिए रखे खौलते तेल को महिला पर फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

महिला की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे लोग

महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे और परिजनों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी उदय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी मनीष चौधरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इधर, घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Published on:

22 Dec 2025 01:46 pm

Hindi News / National News / छेड़खानी करने से रोका तो बौखला उठे 2 मनचले, महिला पर सरेआम डाल दिया खौलता हुआ तेल, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.