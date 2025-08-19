‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर चेन्नई में कार्यक्रम आज, गुलाब कोठारी स्त्री के अस्तित्व पर रखेंगे विचार

इस अवसर पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी समाज के सभी वर्ग से संवाद करेंगे। वे स्त्री के अस्तित्व, दिव्यता और महत्ता पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने विचार साझा करेंगे। इस संवाद का उद्देश्य स्त्री को केवल देह के रूप में देखने की सीमित सोच से आगे बढ़ते हुए उसके बौद्धिक और आत्मिक पक्ष को उजागर करना है।