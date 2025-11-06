Stray Dogs के काटने पर महिला ने मांगा 20 लाख रुपये का मुआवजा, इस हिसाब से तय की राशि

इसके अलावा, राय ने आघात के लिए 3.8 लाख रुपये का मुआवजा भी मांगा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके वकील साहेज ने बताया कि उस इलाके में कुत्तों की भयंकर स्थिति के कारण वह अपने घर से बाहर भी कदम नहीं रख पाती थी। कई दिनों तक वह डर में जी रही थी।