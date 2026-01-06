पत्नी का चल रहा था अवैध संबंध, पति को पता चला तो…

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 36 वर्षीय बुधराम तिर्की के रूप में हुई है, जिसकी लाश पुलिस ने सोंगरा पहाड़ कोना जंगल से बरामद की गई। बुधराम गुमला में एक कपड़ों की दुकान में सेल्स मैनेजर की नौकरी करता था। पुलिस के अनुसार बुधराम की पत्नी रंथी देवी का सीताराम ओरांव नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध चल रहा था। दोनों ने मिलकर बुधराम की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। बुधराम के अचानक लापता होने से उसके परिवार को शक हुआ। उसके भाई सुरेश तिर्की ने बताया कि 2 जनवरी को बुधराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ डॉक्टर के जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन शाम को रंथी अपने बच्चे साथ अकेले घर लौट आई और बुधराम नहीं आया। परिवार के पूछने पर उसने उलटे-सीधे जवाब दिए, जिससे परिवार का शक और बढ़ गया और उन्होंने गुमला पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।