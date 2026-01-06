6 जनवरी 2026,

पत्नी का चल रहा था अवैध संबंध, पति को पता चला तो…

Extra Marital Affair: झारखंड के गुमला शहर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पति को पता चला तो पत्नी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे जानकर अपनी रूह कांप उठेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 06, 2026

Extra marital affair case

Extra marital affair case (Representational Photo)

देशभर में आए दिन ही अवैध संबंधों के मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक मामला अब झारखंड के गुमला जिले में सामने आया है। एक महिला का एक शख्स से अवैध संबंध चल रहा था। पति की आँखों में धूल झोंकते हुए पत्नी का एक अन्य शख्स के साथ अफेयर चल रहा था। हालांकि वह इस सच को ज़्यादा समय तक अपने पति से नहीं छिपा पाई और पति के सामने उसके अवैध संबंध का भंडाफोड़ हो गया। ऐसे में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे जानकर अपनी रूह कांप उठेगी।

हत्या कर जंगल में फेंकी लाश

पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस को पता न चले, इसके लिए दोनों ने उसकी लाश को गुमला जिले के सिसई पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत मुकुंदा गांव के पास सोंगरा पहाड़ कोना जंगल में फेंक दिया और वहाँ से भाग निकले।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान 36 वर्षीय बुधराम तिर्की के रूप में हुई है, जिसकी लाश पुलिस ने सोंगरा पहाड़ कोना जंगल से बरामद की गई। बुधराम गुमला में एक कपड़ों की दुकान में सेल्स मैनेजर की नौकरी करता था। पुलिस के अनुसार बुधराम की पत्नी रंथी देवी का सीताराम ओरांव नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध चल रहा था। दोनों ने मिलकर बुधराम की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। बुधराम के अचानक लापता होने से उसके परिवार को शक हुआ। उसके भाई सुरेश तिर्की ने बताया कि 2 जनवरी को बुधराम अपनी पत्नी और बेटे के साथ डॉक्टर के जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन शाम को रंथी अपने बच्चे साथ अकेले घर लौट आई और बुधराम नहीं आया। परिवार के पूछने पर उसने उलटे-सीधे जवाब दिए, जिससे परिवार का शक और बढ़ गया और उन्होंने गुमला पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

जांच में खुला राज़, पुलिस ने हत्यारों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जांच शुरू की तो स्थानीय गांववालों ने बताया कि उन्हें जंगल में एक लाश मिली। पुलिस ने जंगल में पहुंचकर लाश बरामद की और जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि लाश बुधराम की ही है। पुलिस ने सबूतों की जांच की तो रंथी के सीताराम से अवैध संबंध की सच्चाई सामने आई। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने धारदार हथियार से बुधराम की हत्या की और फिर लाश को जंगल में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मानना है कि इस हत्या के पीछे दो और लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे में दोनों की तलाश शुरू हो गई है।

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

06 Jan 2026 04:46 pm

Published on:

06 Jan 2026 04:40 pm

Hindi News / National News / पत्नी का चल रहा था अवैध संबंध, पति को पता चला तो…

