वेलेंटाइन डे पर पत्नी बेनकाब! प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट, ऐसे खुला राज़

Crime News: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से वेलेंटाइन डे पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बूथ-स्तरीय अधिकारी को उसके एक साथी के साथ एक विवाहेतर संबंध को लेकर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला कि बीएलओ रिजवान हसन मंडल का नासिर अली की पत्नी के साथ संबंध में था। उसने अली की हत्या करने से पहले उसे फोन करने के लिए एसआईआर का बहाने बुलाया था।