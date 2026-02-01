वेलेंटाइन डे पर पत्नी बेनकाब! प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट, ऐसे खुला राज़

पश्चिम बंगाल पुलिस
Crime News: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से वेलेंटाइन डे पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बूथ-स्तरीय अधिकारी को उसके एक साथी के साथ एक विवाहेतर संबंध को लेकर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला कि बीएलओ रिजवान हसन मंडल का नासिर अली की पत्नी के साथ संबंध में था। उसने अली की हत्या करने से पहले उसे फोन करने के लिए एसआईआर का बहाने बुलाया था।
यह घटना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुई, जहां बीएलओ रिजवान हसन मंडल और उसके साथी सागर गाइने को नासिर अली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार, रिजवान का 30 वर्षीय नासिर की पत्नी के साथ संबंध था। उसने सोमवार शाम को अली को फोन किया था। अली के शरीर के अंग शुक्रवार को बदुरिया की एक नहर में मिले थे।
बीएलओ ने अली की हत्या कर दी और उसके शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार शाम को रिजवान ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से संबंधित कुछ मुद्दों का हवाला देते हुए अली को एक सुनसान जगह पर फोन किया। आरोपियों ने अली की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़ों को नहर में तीन अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया, जिसे पुलिस ने शुक्रवार को बरामद किया।
मृतक के परिवार ने मंगलवार को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांचकर्ताओं ने रिजवान के फोन कॉल्स को ट्रैक किया। पूछताछ के बाद रिजवान को अली की हत्या और शव को ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
उसके साथी गाइने को भी हत्या में सहायता करने, शरीर के टुकड़े करने और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच, इलाके के स्थानीय लोगों ने मृतक के लिए न्याय की मांग करते हुए लगभग आधे घंटे तक सड़क जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें आंदोलन समाप्त करने के लिए राजी कर लिया।
