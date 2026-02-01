14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

वेलेंटाइन डे पर पत्नी बेनकाब! प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट, ऐसे खुला राज़

Crime News: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से वेलेंटाइन डे पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बूथ-स्तरीय अधिकारी को उसके एक साथी के साथ एक विवाहेतर संबंध को लेकर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Feb 14, 2026

West Bengal Police

पश्चिम बंगाल पुलिस

Crime News: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से वेलेंटाइन डे पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बूथ-स्तरीय अधिकारी को उसके एक साथी के साथ एक विवाहेतर संबंध को लेकर एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चला कि बीएलओ रिजवान हसन मंडल का नासिर अली की पत्नी के साथ संबंध में था। उसने अली की हत्या करने से पहले उसे फोन करने के लिए एसआईआर का बहाने बुलाया था।

प्रेमिका के पति को एसआईआर के लिए बुलाया

यह घटना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुई, जहां बीएलओ रिजवान हसन मंडल और उसके साथी सागर गाइने को नासिर अली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार, रिजवान का 30 वर्षीय नासिर की पत्नी के साथ संबंध था। उसने सोमवार शाम को अली को फोन किया था। अली के शरीर के अंग शुक्रवार को बदुरिया की एक नहर में मिले थे।

हत्या कर नहर में फेंके शव के टुकड़े

बीएलओ ने अली की हत्या कर दी और उसके शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार शाम को रिजवान ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से संबंधित कुछ मुद्दों का हवाला देते हुए अली को एक सुनसान जगह पर फोन किया। आरोपियों ने अली की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़ों को नहर में तीन अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया, जिसे पुलिस ने शुक्रवार को बरामद किया।

परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत

मृतक के परिवार ने मंगलवार को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांचकर्ताओं ने रिजवान के फोन कॉल्स को ट्रैक किया। पूछताछ के बाद रिजवान को अली की हत्या और शव को ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रेमी और उसका साथी गिरफ्तार

उसके साथी गाइने को भी हत्या में सहायता करने, शरीर के टुकड़े करने और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच, इलाके के स्थानीय लोगों ने मृतक के लिए न्याय की मांग करते हुए लगभग आधे घंटे तक सड़क जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें आंदोलन समाप्त करने के लिए राजी कर लिया।

ये भी पढ़ें

3 पत्नी…6 बैंक अकाउंट, जांच के बाद पुलिस भी हैरान, कैसे परिवार चला रहा था चेतन?
नई दिल्ली
Ghaziabad Three sisters suicide case latest update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Feb 2026 10:16 pm

Published on:

14 Feb 2026 10:15 pm

Hindi News / National News / वेलेंटाइन डे पर पत्नी बेनकाब! प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट, ऐसे खुला राज़

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.