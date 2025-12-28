महिला अपने लिव-इन पार्टनर से बेटी का बार-बार कराती रही रेप, जब हाई कोर्ट तक पहुंची बात तो जज बोले- जब कोई मां…

हाई कोर्ट में जस्टिस पी वेलमुरुगन और एम जोतिरामन की डिवीज बेंच ने हाल के एक आदेश में कहा- एक मां का सबसे पहला कर्तव्य अपने बच्चों की सुरक्षा, भावनात्मक भलाई और नैतिक परवरिश सुनिश्चित करना है। जब ऐसी पवित्र जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह परिवार और समाज की नींव पर ही चोट करता है।