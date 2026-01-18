World Religion Day: दुनिया में बढ़ते ‘नॉन्स’, लेकिन भारत में आस्था की जड़ें अब भी मजबूत

पारसी: भारत में 1941 में पारसियों की आबादी 1.14 लाख के आसपास थी, जो अब 57 हजार ही रह गई। कम जन्मदर और समुदाय से बाहर शादी नहीं करने जैसे नियमों के कारण धर्म संकट में।

यजीदी: इराक और सीरिया में धार्मिक उत्पीडऩ और नरसंहार के कारण इस प्राचीन धर्म के अस्तित्त्व पर संकट।

मंदावाद: इराक का अत्यंत प्राचीन धर्म हैं। इसके महज 70 हजार लोग बचे हैं।

समरी धर्म: इजरायल और फिलिस्तीन के बीच रहने वाले इस समुदाय की आबादी एक हजार से भी कम बची है।

जनजातीय धर्म: अफ्रीका और अमेजन के जंगलों और अंडमान-निकोबार जैसे छोटे समूह एक सदी में ईसानी या इस्लाम धर्म में शामिल हो गए या आधुनिकीकरण के कारण अलग हो गए।