YouTuber Gulshan Pahuja Case Update: कौन हैं यूट्यूबर गुलशन पाहुजा जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; क्या बोले प्रधान न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही अवमानना का दोषी ठहराया जा चुका है और वह आत्मसमर्पण कर जेल जा चुके हैं। ऐसे में इस स्तर पर तत्काल राहत देना उचित नहीं होगा। पीठ ने कहा कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने उनकी सजा के निलंबन की अर्जी स्वीकार की थी। हालांकि, आत्मसमर्पण (Surrender)की समय-सीमा बढ़ाने का अनुरोध खारिज होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए अब सजा के निलंबन से संबंधित किसी भी राहत के लिए उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का ही रुख करना चाहिए।