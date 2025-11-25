Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Zubeen Garg’s murder: ‘जुबीन गर्ग की मौत दुर्घटना नहीं हत्या’, असम सीएम ने क्यों कहा ऐसा, दिए सबूत

Zubeen Garg Murder: जुबीन गर्ग की सिंगापुर दौरे पर मौत हो गई थी। असम के मुख्यमंत्री ने आज यह दावा किया कि जुबीन की मौत किसी दुघर्टना के चलते नहीं हुई है बल्कि यह एक हत्या है।

2 min read
Google source verification

गुवाहाटी

image

Swatantra Mishra

Nov 25, 2025

Zubeen Garg Murder

असम सीएम ने जुबीन गर्ग मौत के मामले में बड़ा दावा किया है। (फोटो: IANS)

Zubeen Garg Death or murder : असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत दुघर्टना नहीं बल्कि एक "हत्या" थी।

उन्होंने कहा कि राज्य, इस मामले में जांच की कार्यवाही को केंद्र से आगे बढ़ने की मंजूरी मिलने के बाद बीएनएस की धाराओं के तहत जांच कर रहा है।

जुबीन की मौत एक्सीडेंट नहीं, मर्डर: असम सीएम

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने मंगलवार को कहा कि गायक ज़ुबीन गर्ग (Zubeen Garg’s death) की सिंगापुर में हुई मौत 'आकस्मिक' नहीं थी, यह एक हत्या थी। उन्होंने कहा, 'यह पहले दिन से ही एक हत्या का मामला था। इस मामले के आरोपी श्यामकानु महंत, सिद्धार्थ शर्मा, अमृतप्रभा महंत और शेखर ज्योति गोस्वामी बंद हैं।'

'हमारी भावनाएं जुबीन के साथ हैं'

असम विधानसभा में मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान, हिमंत ने कहा, "हमारी भावनाएं ज़ुबीन के साथ हैं, इसलिए हम ज़ुबीन गर्ग की हत्या की जांच कर रहे हैं।'

'जुबीन की मौत के बाद ही हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है'

असम सीएम ने इस मौत को “हत्या” क्यों कहा, के बारे में बताते हुए कहा, 'जुबीन की मौत के तुरंत बाद हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है और यही वजह है कि हमने बीएनएस धारा 61 (आपराधिक साजिश), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 106 (उतावलेपन और लापरवाही से मौत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।'

असम पुलिस ने भी जुबीन की मौत को हत्या माना था: सीएम

सीएम हिमंता ने कहा कि शुरुआती दौर में असम पुलिस को इस बात का यकीन था कि यह एक "साफ़-साफ़ हत्या" है, इसीलिए दो दिनों के अंदर असम सरकार ने अदालत को बताया कि यह एक हत्या है और आरोपों में धारा 103 (हत्या की सज़ा) जोड़ने की मांग की।" उन्होंने कहा कि सभी ज़मानत याचिकाएँ और अन्य कार्यवाहियां धारा 103 पर आधारित हैं।

सीएम के एक्स हैंडल पर एक वीडियो में वह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि असम में विपक्ष के बेहूदा बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ये लोग ज़ुबिन गर्ग के हत्यारों की ही वकालत कर रहे हैं। इनकी निगाहें कहीं और हैं और निशाने कहीं और।

इससे पहले हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था, 'जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी दूसरे देश में कोई घटना घटती है तो बीएनएसएस की धारा 208 के तहत जांच करने वाली एजेंसी को गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। उस अनुमति के बिना अदालत मामले का संज्ञान नहीं लेगी और मुकदमा आगे नहीं बढ़ेगा। आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है और इस अनुमति के बाद हम समय पर आरोपपत्र दाखिल कर पाएंगे। हम 10 से 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर लेंगे और 10 दिसंबर से पहले आरोपपत्र दाखिल कर देंगे।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Nov 2025 01:49 pm

Published on:

25 Nov 2025 01:44 pm

Hindi News / National News / Zubeen Garg’s murder: ‘जुबीन गर्ग की मौत दुर्घटना नहीं हत्या’, असम सीएम ने क्यों कहा ऐसा, दिए सबूत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार को टेक हब बनाने की तैयारी! नीतीश कैबिनेट ने AI मिशन, सैटेलाइट टाउनशिप और डिफेंस कॉरिडोर को दी हरी झंडी

bihar cabinet
पटना

‘भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट…’ मधुबनी और पटना में गोलीबारी पर RJD ने सरकार को घेरा

Samrat Chaudhary
पटना

मेरे भाई ने वोट दिया था PK को, जनसुराज को गया ही नहीं- बिहार चुनाव को लेकर पत्रकार का दावा

Bihar News: प्रशांत किशोर फाइल फोटो
पटना

Bihar Politics: राबड़ी आवास से कई दिनों बाद बाहर आए तेजस्वी यादव…पर चुप्पी बरकरार, पत्नी और बच्चे भी दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव: bihar politics
पटना

राबड़ी देवी ने क्यों दायर की जज बदलने की याचिका? लालू परिवार के कई मामलों की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने

Bihar News:
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.