Zubeen Garg’s murder: ‘जुबीन गर्ग की मौत दुर्घटना नहीं हत्या’, असम सीएम ने क्यों कहा ऐसा, दिए सबूत

इससे पहले हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था, 'जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी दूसरे देश में कोई घटना घटती है तो बीएनएसएस की धारा 208 के तहत जांच करने वाली एजेंसी को गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। उस अनुमति के बिना अदालत मामले का संज्ञान नहीं लेगी और मुकदमा आगे नहीं बढ़ेगा। आज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है और इस अनुमति के बाद हम समय पर आरोपपत्र दाखिल कर पाएंगे। हम 10 से 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर लेंगे और 10 दिसंबर से पहले आरोपपत्र दाखिल कर देंगे।'