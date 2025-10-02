Zubeen Garg की मौत हत्या या हादसा? आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हुआ ये खुलासा

सिंगापुर पुलिस फोर्स (एसपीएफ) ने ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स के हवाले से बताया कि सिंगापुर पुलिस बल (SPF) ने भारतीय हाई कमीशन को ऑटोप्सी रिपोर्ट की एक कॉपी सौंपी है। पुलिस ने शुरुआती जांच में किसी ‘फाउल प्ले’ (आपराधिक हस्तक्षेप) को खारिज किया है। इसका मतलब है कि उनकी हत्या या किसी आपराधिक हमले का शक नहीं है। एसपीएफ के मुताबिक, 52 साल के जुबिन को 19 सितंबर को सेंट जॉन्स आइलैंड के पास पानी से बेहोशी की हालत में निकाला गया था और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई थी।