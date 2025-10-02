Zubeen Garg की मौत हत्या या हादसा? आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हुआ ये खुलासा

जुबीन गर्ग की हुई थी सिंगापुर में मौत
Zubeen Garg Death Investigation: बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का जाने से देश में मातम छा गया है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर सिंगर की मौत कैसे हुई। शुरुआत में कहा जा रहा था कि जुबीन गर्ग की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से हुई है, लेकिन अब इसपर भारत सरकार ने यकीन नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जुबीन स्कूबा डाइविंग कर चुके थे, लेकिन अब एक बार फिर पुलिस ने साफ किया है कि वे स्विमिंग करते वक्त डूब गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई।
सिंगापुर पुलिस फोर्स (एसपीएफ) ने ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स के हवाले से बताया कि सिंगापुर पुलिस बल (SPF) ने भारतीय हाई कमीशन को ऑटोप्सी रिपोर्ट की एक कॉपी सौंपी है। पुलिस ने शुरुआती जांच में किसी ‘फाउल प्ले’ (आपराधिक हस्तक्षेप) को खारिज किया है। इसका मतलब है कि उनकी हत्या या किसी आपराधिक हमले का शक नहीं है। एसपीएफ के मुताबिक, 52 साल के जुबिन को 19 सितंबर को सेंट जॉन्स आइलैंड के पास पानी से बेहोशी की हालत में निकाला गया था और सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया था जहां उसी दिन उनकी मौत हो गई थी।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि जुबीन 19 सितंबर को एक यॉट पर अपने कुछ दोस्तों के साथ थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उन्हें लाइफ जैकेट पहनकर पानी में कूदते हुए देखा गया था। हालांकि, बाद में उन्होंने जैकेट उतार दिया और फिर से पानी में छलांग लगाई, जिसके बाद यह हादसा हुआ था। जुबीन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए गए थे। उनकी अचानक मौत के बाद तीन दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। साथ ही पूरा असम भी बंद कर दिया गया था।
सिंगापुर के अस्पताल से जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें मौत का कारण ‘डूबना’ बताया गया है। द स्ट्रेट्स टाइम्स के हवाले से लिम्न लॉ कॉरपोरेशन की एसोसिएट डायरेक्टर एनजी काई लिंग ने कहा कि इस मामले में कोरोनर जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि जुबिन की मौत से पहले की घटनाएं क्या थीं। यह जांच मृतक की पहचान, मौत का समय, स्थान और कारणों को स्पष्ट कर सकती हैं।
इस बीच, असम पुलिस ने जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत का कारण बनने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
