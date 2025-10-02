Pandit Chhannulal Mishra ने 4 मिनट 36 सेकंड के इस गाने को दी थी अपनी आवाज, आज भी है लोगों को याद

पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अपने जीवन में कई भजन और गजल गाई हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने बॉलीवुड को एक ऐसा गाना दिया है जो लोगों को हमेशा याद रहता है। यह अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म ‘आरक्षण’ का गाना है। छन्नूलाल मिश्र ने इसी फिल्म में एक गाना गाया था। इस गाने को काफी पसंद भी किया गया था। 4 मिनट 36 सेकंड के इस गाने का नाम है, 'सांस अलबेली'। ये गाना दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान पर फिल्माया गया है। आज भी इस गाने को सुनकर पंडित छन्नूलाल मिश्र की यादें ताजा हो जाती है।