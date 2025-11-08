Patrika LogoSwitch to English

नीमच

राजस्थान से दिल्ली जा रहा नशीला पदार्थ पकड़ा, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई

Central Bureau of Narcotics Action : केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया। राजस्थान से दिल्ली ले जाते समय नीमच की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए जयपुर से बड़ी खेप को पकड़ा।

Google source verification

नीमच

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 08, 2025

Central Bureau of Narcotics Action

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई (Photo Source- Patrika Input)

Central Bureau of Narcotics Action : देशभर में चल रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत जारी कार्रवाई में मध्य प्रदेश के नीमच की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की टीम ने राजस्थान में नशे के विरुद्ध अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पड़ोसी राज्य में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में 231.170 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर अशोक लीलैंड ट्रक कंटेनर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई राजस्थान के जयपुर दिले के अतर्गत आने वाले अजमेर-दिल्ली राजमार्ग पर हीरा पुट के पास की गई है।टीम ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है।

मादक पदार्थों के परिवहन के प्रयास के संबंध में विशेष खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, सीबीएन-डीएनसी कार्यालय एनएमएच, जावरा सेल और जयपुर सेल के अधिकारियों ने एक संयुक्त अभियान चलाया। खुफिया जानकारी से पता चला कि, राजस्थान में पंजीकृत अशोक लीलैंड ट्रक कंटेनर चलाने वाला एक व्यक्ति चित्तौड़गढ़ से दिल्ली डोडा चूरा पहुंचाने ले जा रहा है। सीबीएन अधिकारियों की एक संयुक्त टीम को तैनात किया और संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी।

नीमच CBN की राजस्थान में कार्रवाई

6 नवंबर 2025 की शाम टीम ने राजस्थान के जयपुर में 200 फीट बाईपास, हीरापुरा, अजमेर-दिल्ली राजमार्ग पर संदिग्ध वाहन और उसमें सवार व्यक्ति को रोका। साजो-सामान संबंधी बाधाओं और सुरक्षा कारणों से वाहन को गहन जांच के लिए करीब सीबीएन कार्यालय, लाया गया। ट्रक कंटेनर की तलाशी में 10 प्लास्टिक बैग बरामद हुए, जिनमें विभिन्न गैर-अनुसूचित रसायनों की खेप के भीतर छिपाकर रखा गया कुल 231.170 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा रखा था।

जांच में जुटी टीम

ट्रक कंटेनर समेत बरामद मादक पदार्थ को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के संबंधित प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया गया है। वाहन में सवार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसपर एनडीपीएस अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है।

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

