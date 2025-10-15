एमपी में भाव में भारी गिरावट से भड़के किसान, मंडी में व्यापारी को खदेड़ा, जान बचाकर भागा

सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार संजय मालवीय, मंडी प्रभारी समीर दास और थाना प्रभारी निलेश अवस्थी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि किसान अपनी मांग पर अड़े रहे- या तो मूंगफली का भाव बढ़ाया जाए या मंडी बंद की जाए। इस दौरान करीब पांच घंटे तक मंडी में व्यापार ठप रहा। अंततः प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद अपरान्ह 3 बजे स्थिति काबू में आई। अधिकारियों की समझाइश के बाद व्यापारी नीलामी के लिए राजी हुए और मंडी का कामकाज दोबारा शुरू कराया गया।