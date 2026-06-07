एमपी के नीमच में अचानक 100 फीट की ऊंचाई से गिरी लिफ्ट, 6 मजदूर घायल

हादसे में घायल मजदूरों में से पहले चार को नीमच भेजा गया, जबकि बाद में अन्य घायलों को भी उपचार के लिए रेफर किया गया। सभी घायलों को नीमच स्थित ज्ञानोदय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया,जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।इस संबंध में फैक्ट्री प्रबंधन के सदस्य नीरज मीणा ने बताया कि प्लांट परिसर में कुछ मजदूर वेल्डिंग कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वेल्डिंग का टक टूट जाने से यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ा हादसा नहीं था। घटना में करीब 6 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से दो को मामूली फ्रैक्चर आया है। सभी घायलों का उपचार नियमित रूप से चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है।