नीमच जिले का मनासा क्षेत्र फिल्म शूटिंग और पर्यटन का नया केंद्र

नीमच. नीमच जिले का मनासा क्षेत्र अब केवल अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पहचान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे फिल्म शूटिंग और पर्यटन के उभरते केंद्र के रूप में भी नई पहचान बना रहा है। क्षेत्र में लगातार वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग होने से अब देशभर के फिल्म निर्माता यहां की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और रहस्यमयी लोकेशंस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि एक बार फिर मनासा क्षेत्र कला और सिनेमा की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैर सांगरी प्रोडक्शन के बैनर तले बनने जा रही एक नई थ्रिलर वेब सीरीज की शूटिंग का मनासा में भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वेब सीरीज के मुहूर्त एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक मारू ने दीप प्रज्वलित कर शूटिंग का विधिवत शुभारंभ किया।