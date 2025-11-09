दहेज का सामान लेकर लौट रहा था परिवार तभी मिली ‘दुल्हन’ की मौत की खबर

demo pic
MP News: मध्यप्रदेश के नीमच जिले में एक परिवार में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली युवती की अकस्मात मौत हो गई। युवती खेत में काम कर रही थी इसी दौरान उसे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। युवती को इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इलाज के दौरान युवती की मौत होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
नीमच जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र के देवरान गांव में खेत में काम कर रही 22 साल की युवती आंचल प्रजापति को शनिवार दोपहर को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। कुछ देर बाद ही जब आंचल की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने इलाज भी शुरू कर दिया था लेकिन देर शाम आंचल की सांसें थम गईं। आंचल की 26 नवंबर को शादी होना थी और इसके कारण घर में खुशियों का माहौल था जो आंचल की मौत से मातम में बदल गया है।
26 नवंबर को आंचल की शादी थी और इसके कारण शादी की तैयारियां भी अंतिम चरणों में थी। परिवार आंचल की शादी में दिए जाने वाले दहेज को लेकर लौट रहा था लेकिन दहेज का सामान घर पर उतरने से पहले ही आंचल की मौत ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। रविवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है जिसके बाद परिजन शव को गांव ले गए और वहीं पर दुल्हन बनने वाली आंचल का अंतिम संस्कार किया।
