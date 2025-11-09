दहेज का सामान लेकर लौट रहा था परिवार तभी मिली ‘दुल्हन’ की मौत की खबर

नीमच जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र के देवरान गांव में खेत में काम कर रही 22 साल की युवती आंचल प्रजापति को शनिवार दोपहर को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। कुछ देर बाद ही जब आंचल की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने इलाज भी शुरू कर दिया था लेकिन देर शाम आंचल की सांसें थम गईं। आंचल की 26 नवंबर को शादी होना थी और इसके कारण घर में खुशियों का माहौल था जो आंचल की मौत से मातम में बदल गया है।