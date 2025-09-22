केवाईसी के नाम पर करीबी ने हड़प ली किसान की जमीन, एसपी के पास पहुंचा पीड़ित परिवार

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच जिले से धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। भोलियावास गांव में केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर एक किसान से जमीन हड़प ली गई। जिसकी शिकायत पीड़ित किसान ने एसपी कार्यालय में की है।



दरअसल, गांव के ही रहने वाले रामगोपाल धाकड़ ने निरक्षर किसान मोहनलाल बागरी की कृषि भूमि अपने नाम करवा ली है। रामगोपाल ने मोहनलाल को सुझाव दिया था कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए केवाईसी अपडेट कराना जरूरी है। मोहनलाल के ज्यादा पढ़े-लिखे न होने का फायदा उठाकर रामगोपाल ने 22 आरी खेत में से 12 आरी खेत का फर्जी विक्रय पत्र तहसील कार्यालय में बनवा लिया।